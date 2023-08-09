Взгляд на Тульский бренд

Основатель клиники «ВЗГЛЯД», кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РФ Игорь Мацу

С чего все начиналось

Изначально наше название было Автономная некоммерческая организация «Офтальмологическая клиника лазерной хирургии». Абсолютно безликое, неузнаваемое, на мой взгляд, таких клиник много. Если компания хочет выделить себя на рынке услуг и идентифицировать себя, сделать исключительное предложение – она должна иметь товарный знак. Считаю, что это одно из составляющих успеха в бизнесе.

Брэнд, это более емкое понятие, но без товарного знака сформировать брэнд невозможно. Изучив все детали и нюансы брендирования компании был создан логотип, который сейчас находится на фасаде Клиники, выбрана цветовая гамма, выбран ряд других критериев позиционирования и индивидуализации нашего юридического лица. Дальше встал вопрос о товарном знаке из емкого уникального слова, без которого, по моему четкому убеждению, двигаться дальше нельзя.

Дело в слове

Именно слово ВЗГЛЯД и является таким ёмким термином, который включает в себя многообразное смысловое значение. Это очень хорошее русское слово, которое очень часто повторяется во всех аспектах нашей жизни и в прямом и переносном смысле. Во-первых, ассоциируется с хорошим зрением, во-вторых, помогает человеку выражать свое мнение, свои жизненные позиции и т.д. Поэтому, как только мы получили товарный знак ВЗГЛЯД® и стали активно его использовать – это сразу дало отличную обратную связь. Мы стали узнаваемы интуитивно. Например, садясь в такси, можно просто произнести слово ВЗГЛЯД, и водитель привезёт пациента точно по адресу. Слово ВЗГЛЯД стало работать на наш успех. Показательно, что товарный знак ВЗГЛЯД® охватывает все области медицины.

Но, чтобы слово ВЗГЛЯД стало нашим товарным знаком, пришлось пройти длинный путь. Дело в том, что слово ВЗГЛЯД было давно зарегистрировано как товарный знак по разделу медицина в широком смысле. А право на него впервые получила Телекомпания ВИД. С помощью своего патентного поверенного я вел переговоры с телекомпанией несколько лет. И в итоге нам всё удалось – товарный знак ВЗГЛЯД стал нашим! Но мы прошли сложнейший бюрократический путь, о чем свидетельствует последний лист Договора купли -продажи товарного знака ВЗГЛЯД с телекомпанией ВИД. Там огромное количество печатей и подписей согласующих.

Но и эта бюрократическая цепочка не закончила борьбу за слово ВЗГЛЯД. Имея полное, на законодательном уровне право на товарный знак ВЗГЛЯД®, мы стали сталкиваться с недобросовестной конкуренцией клиниками, которые также использовали его в своей работе. Пришлось дойти до верховного суда и создать судебную практику, чтобы подобных ситуаций не повторялось. Кто борется – тот побеждает!

Следующий шаг - доменное имя – взгляд.рф. Мы строго следим за его поддержанием. Просто набираете эту фразу в поисковой системе и сайт Клиники к вашим услугам. Также мы внесли слово ВЗГЛЯД и в нашу печать. И снова пришлось доказывать свое исключительное право на него уже в управлении юстиции. Мы справляемся с такими трудностями. Это еще больше утверждает нас в правильности выбранной стратегии нашей работы. Сегодня у нас несколько товарных знаков ВЗГЛЯД: есть графический, словесный, кобинированный.

Взгляд на Тульский бренд

Внимание к мелочам

В логотипе Клиники ВЗГЛЯД продумана каждая мелочь. Не случайно выбран синий цвет фасада и основных помещений. Это самая высокая часть оптического спектра и ассоциируется она с чистотой. Цвет формирует настроение человека и его восприятие пространства. В Клинике даже козырек над регистратурой имитирует человеческое веко, высокие потолки с облаками, зеркала, просторный холл, много света – все эти нюансы закладывают в сознание ощущения высоких возможностей, комфорта, надежности и доверия.

Главная задача всей нашей команды - неоспоримое доверие пациента. Вся наша деятельность в правовом, медицинском и социальном поле направлена именно на это. Здоровье – главная ценность жизни, здесь нет мелочей, все критерии взаимосвязаны и имеют свое значение.

Например, кредо нашей организации: Безопасность, качество, доступность. Мы несем полную ответственность за значение каждого слова в жизни людей.

Кстати, мы также регистрируем в форме товарных знаков слоганы. Стоит упомянуть интересную идею создания слогана: «Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу!»

Осенью 2003 года вместе поставщиками мы отмечали в бане первую поставку высокотехнологичного офтальмологического оборудования. У меня тогда спросили, что сподвигло инженера-изобретателя открыть клинику микрохирургии глаза. Вдохновителем стала статья офтальмолога Вячеслава Куренкова «Идеальное зрение за 30 секунд». Прочитав, я понял, что именно офтальмология - дело, которому я хочу посвятить жизнь. Созвучная фраза из статьи будет слоганом новой клиники- «Подарите себе идеальное зрение!». Однако, она казалась незаконченной и концовку к ней неожиданно для всех на встрече придумал охранник. Он закончил фразу - «Результат увидите сразу». Так и родился наш слоган «Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу!» Стоит отметить, что мы поддерживаем патриотическое воспитание молодежи и у нас есть для этого товарный знак, который звучит так: «Идеальное зрение – точный выстрел» Этот слоган использует центр боевой и специальной подготовки «Волк».

Взгляд на Тульский бренд

Заслуженный авторитет

Я считаю, что без товарного знака бизнес не имеет гарантий на защиту своей идентичности и теряет возможности для развития и укрепления на рынке. Бренд, товарный знак для компании как дети, их надо поддерживать и развивать – уровнем качества своей продукции, умением работать с пациентом, соблюдением установленных правил и стандартов. Только тогда доверие от потребителя к бренду будет максимальное. Мы постоянно работаем в этом направлении и дорожим своей репутацией. Еще мой отец говорил: «Сначала человек работает на авторитет, а потом авторитет на человека.»

Хочется надеяться, что законы страны тоже направят свое внимание на защиту зарегистрированных товарных знаков. Поддержка от государства очень важна. Наш регион уже сделал правильный шаг на этом пути. Уже 10 год подряд проводится масштабное мероприятие при поддержке Правительства Тульской области – «Тульский бренд», в котором Клиника ВЗГЛЯД принимает ежегодное участие. На нем чествуются лучшие предприятия региона, которые смогли создать авторитет на рынке и заслужено получили квоту доверия от туляков за свою работу. На сегодняшний день могу смело утверждать, что Клинику микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД» никто не спутает ни с какой другой не только в Тульском регионе, но и за его пределами.

Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу!

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