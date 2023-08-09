«Готовим» здоровье к школе!

Заместитель главного врача по педиатрии, к.м.н., врач-педиатр «Клиники Эксперт» Тула Юлия Владимировна Епимахова рассказала, как правильно подготовить иммунитет ребенка к детскому саду и школе.

Заместитель главного врача по педиатрии, к.м.н., врач-педиатр «Клиники Эксперт» Тула Юлия Владимировна Епимахова

После каникул дети долго не встречались, придут в детский сад, в класс и… начнется активный обмен не только новостями, но и вирусами, и бактериями, которых у человека множество и от которых все успели отвыкнуть. Что же делать?

Детский организм имеет ряд особенностей, предрасполагающих к высокому риску заболеваемости.

Есть так называемые критические периоды развития, когда возрастающий уровень обмена веществ, направленный на обеспечение интенсивного роста, приводит к уменьшению резервов защиты. Периоды интенсивного роста ребенка приходятся на возраст 4-7,11-13 и 16-17 лет. В эти промежутки дети могут болеть чаще. У детей низкие собственные запасы интерферона, потому они и болеют чаще, чем взрослые. Иммунная система у них слабее. Помогать нужно извне. Повысить иммунитет и научить детский организм противостоять различным вирусам и инфекциям вполне по силам каждым родителям.

Правила для иммунитета

- Для хорошего иммунитета ребенку важно находиться в спокойной психоэмоциональной атмосфере. Ничто так не подрывает здоровье ребенка, как стрессы. Если малыш растет в атмосфере постоянных ссор и конфликтов, его организм теряет способность сопротивляться вирусам и бактериям. Так что постарайтесь не выяснять отношения при ребенке, не вымещайте на нем обиды, усталость и раздражение, максимально оградите от негативных эмоций, и он обязательно отблагодарит вас счастливой улыбкой.

- Соблюдайте режим дня. Организм человека любит ритмы-определённое чередование сна и бодрствования, питания и прогулок. Многие дети во время каникул выпадают из привычного графика: позже ложатся спать и позже встают. Чтобы переход на режим не был резким, за несколько недель до начала занятий сдвигайте время сна и подъема, приближая его к привычному для школы или детского сада.

- Обратите внимание на питание ребенка, оно должно быть сбалансированным и богатым витаминами. Большое значение имеет не только то, что ест ребенок, но и сколько раз в день он это делает. Стандартная «взрослая» схема «завтрак-обед-ужин» категорически не подходит для детей. К ним должны еще прибавиться второй завтрак и полдник.

- Для укрепления иммунитета необходимы ежедневные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе минимум два часа в день. Физически активные дети болеют реже сверстников, растут более крепкими и выносливыми. Найдите ребенку занятие, которое ему придется по вкусу, и запишите в секцию. Также важно правильно одевать ребенка по погоде, чтобы ребенок не перегревался и не потел. Меньше телевизора и гаджетов, больше движения – вот девиз летних каникул.

- Научите детей соблюдать правила личной гигиены. С раннего возраста надо вырабатывать у ребёнка навык мыть руки перед едой и после туалета, также важна чистота и гигиена носа и горла. У ребенка должны быть свои полотенце, расчёска и другие предметы личной гигиены. Кроме того, нужно создать в доме необходимый микроклимат, прохладный (21-22 градуса) и влажный (50-60% влажности) воздух способствует нормализации дыхания и профилактике простуд.

- Кроме этого, если вы давно не показывали ребенка врачам, используйте последние недели каникул для консультаций со специалистами. Диспансеризация, пройденная до 1 сентября, позволит выявить какие-то проблемы не в режиме цейтнота, а в спокойном графике, когда можно пройти врачей, не выкраивая на это время между уроками, домашними заданиями и секциями. Кроме того, это позволит вам избежать очередей в поликлиниках и пропусков в школе. Начать стоит с педиатра. Именно он обратит ваше внимание на возможные проблемы, назначит анализы и предложит консультации узких специалистов при необходимости: невролог, хирург, оториноларинголог, детский гинеколог (девочкам), уролог-андролог (мальчикам), эндокринолог и др. Это поможет вовремя распознать заболевания на ранних стадиях, назначить правильное лечение и разработать с врачом профилактические меры по укреплению детского иммунитета. Обязательно запишитесь к ортопеду: нужно исключить нарушения осанки и искривление позвоночника, плоскостопие и прочие патологии. Кроме того, ортопед даст рекомендации по выбору спортивной секции. Например, детям с выраженной деформацией позвоночника не рекомендуются большой теннис, прыжки, спортивная гимнастика. Посетите окулиста, если у ребенка упало зрение, нужно подобрать очки. В случае проблем с весом или ростом обратитесь к эндокринологу. Запишите ребенка и к стоматологу — врача нужно посещать минимум раз в полгода.

- Ну и, конечно же, стоит подумать в сторону вакцинации. Потому что сейчас самое время — конец лета и начало осени — ставить прививки, чтобы препарат начал действовать как раз к тому времени, когда начнется похолодание. Список препаратов для вакцинации сегодня достаточно широк, так что выбрать оптимальный вариант не составит проблемы. Прививка создает иммунитет к предполагаемым на этот сезон штаммам вируса и частично стимулирует и неспецифический иммунитет, призванный защитить ребёнка от ОРВИ.

Здоровье ребенка в руках родителей

Проявите ответственность в этом вопросе. Желаем вам лёгкой адаптации к новому учебному году, а вашему ребёнку – учиться с радостью и интересом и чувствовать себя только на «отлично»!

.