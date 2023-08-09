Образование для будущего

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) является профильным высшим учебным заведением Министерства юстиции Российской Федерации, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования юридического профиля. Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) был создан в апреле 1995 года и на протяжении более чем 25 лет выпускает квалифицированных юристов для работы в различных сферах деятельности. Сегодня институт является одним из центров юридического образования и науки в Тульской области. Наши выпускники занимают должности мировых и федеральных судей, проходят службу в органах юстиции, органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, системе принудительного исполнения и в других правоохранительных органах, а также занимают должности в юридических службах предприятий, учреждений и организаций.

Профессорско-преподавательский состав института представлен ведущими специалистами в области юридической науки и образования, многие из которых награждены государственными и ведомственными знаками отличия. При ВГУЮ (РПА Минюста России) с 2015 года функционирует военный учебный центр, в который ежегодно проводится отбор юношей, обучающихся в институте по программам высшего образования. Студенты, прошедшие военную подготовку в военном учебном центре, не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.

Сегодня учебное заведение готовит специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров с высшим юридическим образованием, а также реализует дополнительные профессиональные программы, программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в колледже института. Обучение в колледже осуществляется только по очной форме обучения как на базе основного общего, так и на базе среднего общего образования, ежегодно выделяются бюджетные места.

Реализация программ бакалавриата осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; программ специалитета и магистратуры – по очной и заочной формам.

По результатам обучения в Тульском институте выдается государственный диплом о среднем профессиональном или высшем юридическом образовании, в котором указываются реквизиты головного вуза (г. Москва), что зачастую важно для работодателя и дает дополнительные конкурентные преимущества нашим выпускникам в процессе трудоустройства.

Приемная кампания 2023

В 2023 году наряду с традиционно реализуемыми программами бакалавриата и специалитета институт впервые объявляет набор в магистратуру по очной форме обучения. Прием производится на базе высшего образования любого профиля по результатам междисциплинарного вступительного экзамена.

Сроки подачи документов

Прием документов продлится:

- по программам среднего профессионального образования, кроме специальности «Правоохранительная деятельность» – до 14 августа;

- по программам бакалавриата и специалитета (по всем формам обучения) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для поступающих по результатам ЕГЭ – до 29 августа (поступающих по результатам вступительных испытаний до 20 августа);

- по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения – до 22 августа (по заочной форме обучения – до 19 сентября).

Вступительные испытания

Прием на обучение в колледж производится на основании результатов успеваемости (средних баллов), указанных в представленных поступающими документах об образовании. По специальности «Правоохранительная деятельность» дополнительно проводится вступительное испытание по физической культуре.

Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится на основании результатов ЕГЭ, а также на основании результатов вступительных испытаний, проводимых в институте для отдельных категорий поступающих (инвалиды, иностранные граждане, лица, имеющие профессиональное образование и др.). Прием на обучение в магистратуру проводится на основании вступительного междисциплинарного экзамена по основным отраслям права.