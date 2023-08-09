9 августа часть Тулы останется без горячей воды из-за ремонта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 августа часть Тулы на целый день останется без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с проведением неотложных работ по замене участка тепловой сети на Красноармейском проспекте и на улице Фрунзе для предотвращения аварийных ситуаций подача горячего водоснабжения от Фрунзенской районной котельной будет прекращена с 8:00 до 21:00 в жилых домах, объектах здравоохранения и образовательных учреждениях.

Адреса жилых домов, по которым не будет горячей воды:

- ул. Клары Цеткин, д. №№ 3, 5к.1, 5 к.2, 5 к.3;

- Красноармейский проспект, д. №№ 46, 46а, 48, 50,52, 54, 1,13, 15, 21, 23, 25к.4, 27, 29, 36, 38, 40, 9, 11/3;

- ул. Путейская, д. №№ 15 (жилая часть), 29, 31;

- ул. Сойфера, д. №№ 31,33, 37, 39;

- Пушкинский проезд, д. № 4к.6;

- ул. Братьев Жабровых, д.№№ 7, 9,1а,12, 3, 5, 8, 1а, 1б, 2,3, 4, 6;

- ул. Вересаева, д. № 15, 11;

- ул. Гоголевская, д. № 94, 60, 62, 58/42;

- ул. Дмитрия Ульянова, д. №№ 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 1а, 10, 11, 12, 12 к.2, 13, 14, 15, 3, 4,4а, 4б, 5,6, 7, 9, 21/30, 2;

- ул. Демонстрации, д. №№ 136, 138, 144, 146а, 148, 38, 1, 1б, 1а, 10, 12, 12а,2, 3, 4, 8;

- ул. Лейтезина, д. № 12;5, 6, 7, 8, 9;

- ул. Первомайская, д. №№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

- ул. Пушкинская, д. №№ 57, 28а, 30, 32;

- ул. Революции, д. №№ 20, 22, 24, 24а,28, 35, 12, 16, 17, 10, 6;

- ул. Фрунзе, д. №№ 12, 14, 20, 22, 24, 10, 11, 13, 15, 4, 6, 7, 8, 9;

- ул. Халтурина, д. №2;

- ул. Каминского, д. №№ 47, 47а;

- ул. Ленина, д. № 24;

- ул. Советская, д. № 12;

- ул. Федора Смирнова, д. №№ 1, 3, 5, 7;

- ул. Фридриха Энгельса, д. №№ 14, 16, 77а;

- проспект Ленина, д. 30.

Адреса объектов образования, по которым не будет горячей воды:

- ул. Первомайская, д. 53;

- ул. Ленина, д. №№ 26, 17, 21;

- ул. Клары Цеткин, д. 1;

- ул. Вересаева, д. №№ 5, 10, 8, 12;

- ул. Революции, д. 14;

- ул. Братьев Жабровых, д. №№ 10, 4;

- ул. Демонстрации, д. №№ 6, 52, 50;

- ул. Бундурина, д. 3;

- ул. Путейская, д. 9;

- Красноармейский проспект, д. 1;

- ул. Сойфера, д. 35;

- ул. Халтурина, д. 1;

- проспект Ленина, д. 36.

Адреса объектов здравоохранения, по которым не будет горячей воды:

- ул. Пушкинская, д. 28;

- ул. Дмитрия Ульянова, д. 8.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.