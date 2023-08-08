Тульский «Арсенал» обыграл красноярский «Енисей» на домашнем поле Фото: материалы пресс-служб

7 августа тульский «Арсенал» встретился с красноярским «Енисеем» на домашнем поле в рамках 4-го тура Первой лиги - 2023/2024. Нападающий туляков Джонатан Окоронкво забил гол уже на 9 минуте игры, а в середине первого тайма удвоил преимущество.

Итог матча — 2:0.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Кокарев, Быковский, Большаков, Померко, Хабибов, Попов, Ндука, Макаров, Левин, Гелоян и Джонатан

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил оружейников с их первой победой в сезоне.

На данный момент туляки располагаются на 10 месте турнирной таблицы с 5 очками.

Следующий матч команда сыграет 12 августа на выезде с новороссийским «Черноморцем».