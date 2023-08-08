АО СЗ «Внешстрой»: Ко Дню строителя будь готов!

Детский сад на пр. Ленина, 58, построенный "Внешстроем", завершает реализацию нацпроекта «Демография» в регионе в части строительства дошкольных учреждений

Дома, построенные «Внешстроем», являются важной частью облика Тулы и Тульской области, ее визитной карточкой: «дом с башенками» на ул. Демонстрации, комфортабельный и престижный ЖК в районе ул. Первомайской и пр. Ленина. За 30 лет работы компания непрерывно реализует масштабные проекты комплексного освоения территорий, строит объекты социальной инфраструктуры, жилье для детей-сирот, участвует в госпрограмме по переселению из аварийного фонда. С 1993 года введено в эксплуатацию свыше 140 коммерческих и социальных объектов общей площадью более 1 000 000 кв. м. В каждом муниципалитете Тульской области есть дома, построенные «Внешстроем». Компания вышла и за рамки региона: возводит крупный водовод в Нижнем Новгороде, восстанавливает инфраструктуру в Мариуполе.

В преддверии Дня строителя мы побеседовали с генеральным директором АО СЗ «Внешстрой» Николаем Афанасьевым.

19 июля губернатор Алексей Дюмин посетил новый детский сад на пр. Ленина в Туле

- Николай Петрович, как удается всегда быть на высоте, уверенно удерживать флагманские позиции в строительной отрасли региона?

- Такое возможно только благодаря слаженной и ответственной работе нашего коллектива. Люди трудятся на совесть, с высокой степенью ответственности, готовы к реализации задач любого уровня сложности. «Внешстрой» работает по принципу: если взялся за дело, надо сделать его качественно и от души. Берясь за новый проект, мы заранее думаем про планировки, тщательно подходим к выбору строительных материалов… Зачем? Чтобы людям было комфортно жить, чтобы о нас вспоминали добрым словом! Не было ни одного случая, чтобы «Внешстрой» не сдержал своего обещания. Это касается как выполнения обязательств перед дольщиками, сроков строительства, так и качества работы. Построенные жилые и социальные объекты - надежный и солидный фундамент нашего авторитета. Развитию способствует сотрудничество с передовыми архитектурными мастерскими, наличие в портфеле заказов серьезных объектов с архитектурной проработкой, внушительная материально-техническая база.

Рад, что славные традиции «первопроходцев» нашего коллектива продолжают молодые кадры - работают достойно и творчески, стремятся расти профессионально. Молодежь вновь идет в инженеры, а не грезит лишь коммерцией и переездом в Москву. Поэтому уверен, что у нашей компании есть продолжение, есть будущее!

- Вы всегда идете в ногу с городом и регионом, совместно реализуете важные в социальном плане проекты. Какая работа ведется сейчас?

- «Внешстрой» всегда был и будет социально ориентированной компанией. Мы много строим для переселения из аварийного фонда, для детей-сирот. Одним из главных промежуточных итогов назову завершение работ по строительству в областной столице 2-х детских садов - в мкр. «Юго-Восточный» и на пр. Ленина, 58. Это современные красивые комплексы: уверен, ребятишкам там понравится! В 2024 году введем в строй детсад в дер. Нижняя Китаевка. Еще один наш «детский» объект – школу в пос. Ямны на 100 мест, с современными учебными классами и спортивным стадионом – готовим к сдаче в конце ноября текущего года.

ЖК на Первомайской – жилой комплекс бизнес-класса в историческом районе Тулы

Завершаем работу по программе переселения из аварийного фонда в Богородицке. Там будет 2 новых дома: один уже заселен, второй сдадим в сентябре. Таким образом, в Богородицке завершится программа по сносу ветхого аварийного фонда. В Скуратовском поселке в ноябре завершаем строительство первого пускового комплекса жилого дома для детей-сирот – это 96 квартир. Начали работать в пос. Плеханово, где будем строить 3 дома для детей-сирот. В ходе работы будет канализован не только пос. Плеханово, но и пос. Барсуки - благодаря возведению нового канализационного коллектора.

Отдельная тема – работа в Мариуполе. До ноября 2023 года мы завершим восстановление 2-х домов в районе Левобережный (который находится под «патронажем» региона), приведем их к современному облику.

- Расскажите о реализации глобального проекта в коммерческом сегменте - ЖК «Авион»…

- Строим его активно, в рамках намеченных сроков! «Авион» расположен в северной части Тулы, в мкр. «Красные Ворота», место экологически чистое. Современный микрорайон разной этажности со школами, детскими садами, торговым центром. Важный плюс – дворы, мини-скверы без автомобилей: парковочные места - с внешней стороны. Во дворах будут детские и игровые площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха.

ЖК "Авион" расположен в экологически чистом районе Тулы рядом с Московским шоссе

Там раньше было чистое поле. Пройден самый сложный этап освоения площадки: обеспечение инженерной инфраструктурой. Идет завершающий этап – строительство энергопитающего центра и распределительных сетей. Руководство области оказало финансовую помощь субсидиями. Теперь «Авион» обеспечен энергоресурсами, канализованием, чистой водой. В нем предусмотрено 550 000 кв. м жилья, настоящий город в городе! На первых этажах будут магазины, аптеки, салоны красоты, все для комфортной жизни.

Задумок много, будем идти вперед, сохраняя главную традицию – честно работать на благо родного края! В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем строителям плодотворной работы, интересных идей, удачных проектов, мира, здоровья и благополучия! А нашей сплоченной команде, помимо вышесказанного – оставаться таким же коллективом тружеников, с ответственным и творческим отношением к делу, стремлением строить красивые и надежные дома на Тульской земле!

АО СЗ "Внешстрой":

Тула, ул. Демидовская плотина, дом 27, т. (4872) 40-11-11.

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