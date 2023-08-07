8 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - ул. Кауля, 27, 29, 31; ул. Будённого, 79-а, 90, 90-а; ул. Перекопская, 1;
с 9:00 до 16:00 - ул. Пузакова, 8, 12-а, 14, 16; ул. Герцена, 50, 50-а; ул. Вильямса, 8, 14, 22, 22-а, 24, 24-а; ул. Белинского, 8;
с 9:00 до 17:00 - ул. Сойфера, 18; ул. Физкультурная, 2, 17; ул. 1-я Трубная, 11-б; ул. Тульского Рабочего полка, 36; ул. Макаренко, 8-а, 10-б, 12-а; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; п. Восточный, 2, 3, 23-б, 23-в, 24-а, 56-а, 57-а, 58-а, 60-а, 61-а, 61-б, 62-а; п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 4-26 (чётн.), 10-а; 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20-а; 2-й пр-зд, 14-26 (чётн.), 7-17 (нечётн.); 4-й пр-зд, 5-11 (нечётн.), 6-10 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.);
с 9:30 до 14:00 - ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 45-а, 45-б, 47-а, 49; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2.