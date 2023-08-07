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Общество7 августа 2023 8:30

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет воскресенье

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и грозы
Михаил КОРЕНЮГИН
Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет воскресенье

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет воскресенье

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До воскресенья, 13 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Максимального похолодания стоит ждать в воскресенье — до +21 градуса. При этом синоптики прогнозируют ливни и грозы. Такая температура пробудит всего один день, после чего ожидается небольшое потепление. Ночью будет стабильно выше +15 градусов.

Начиная с понедельника, 14 августа, будет +25 градусов. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.

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