Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет воскресенье Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До воскресенья, 13 августа, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Максимального похолодания стоит ждать в воскресенье — до +21 градуса. При этом синоптики прогнозируют ливни и грозы. Такая температура пробудит всего один день, после чего ожидается небольшое потепление. Ночью будет стабильно выше +15 градусов.

Начиная с понедельника, 14 августа, будет +25 градусов. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.