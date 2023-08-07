С 7 по 25 августа в Тульской области изменится расписание некоторых поездов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 7 по 25 августа в связи с капитальным ремонтом на на однопутном участке «Ханино-Берники» в Тульской области изменится расписание некоторых поездов. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Так, корректировка затронет маршруты поездов №№ 425/426 «Калининград – Челябинск» и поездов №№232/231 «Ейск – Москва-Киевская». Они проедут через станцию «Калуга-1».

Помимо этого, с 7 по 17 августа и с 21 по 24 августа перестанут ходить пассажирские поезда №№220/219, №№296/295 «Белгород — Москва», а с 7 по 10 августа и с 14 по 17 августа пригородные поезда №№6161/6162 «Урванка — Черепеть» будут доезжать только до станции «Берники».

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям и ознакомиться с расписанием на время ремонта.