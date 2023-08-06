7 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 12, 12-а, 14; ул. Герцена, 23-а, 50; Красноармейский пр-т, 7-б, 7-а, 9, 11, 11-а, 11-г; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Сойфера, 18; ул. Болдина, 19, 23, 23-а, 27, 43, 51, 53, 55; ул. 2-я Трубная, 5, 6, 7, 7-а, 7-б, 9; ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2, 4, 5-а, 6, 10, 13-а; ул. 1-я Трубная, 2-10 (чётн.), 10-а, 11; ул. Болдина, 43, 45; ул. Лермонтова, 3-13 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Короленко, 24-30 (чётн.), 29; ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 1-я Озёрная, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.); ул. 9 Мая, 16 к.3; Мясново: ул. Дружбы, 17-33 (нечётн.), 11, 13, 15; Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 129, 133-а, 135-а, 135-б, 137-а, 137-в, 147-а, 147-б, 204, 206, 208, 170-а; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к; 14-й пр-зд, 1; п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б;
с 9:30 до 14:00 - ул. Макаренко, 13, 13 к.2, 13 к.4, 13 к.5, 13 к.6, 15 к.4, (ГСК № 14, № 15) ул. Филимоновская, 16 (ГСК № 27);
с 9:30 до 16:00 - Красноармейский пр-т, 40.