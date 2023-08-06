В Ефремове в реке Красивая Меча утонул 21-летний парень Фото: соцсети

Утром 6 августа в Ефремове в реке Красивая Меча утонул 21-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, трагедия произошла примерно в 5:50 в районе городского пляжа. В 10:30 на месте происшествия приехали водолазы, которые через 40 минут вытащили тело парня из воды.

В настоящее время на месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства данного инцидента.