Николай Воробьев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова

Николая Кульпова поздравил председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев

В составе легендарного авиасоединения Николай Иванович Кульпов принимал участие в Корейской войне (1950–1953). Сегодня ветерану исполнилось 100 лет. А 22 июля отметил свое 85-летие 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский дважды Краснознаменный ордена Суворова и французского креста ордена Почетного Легиона полк «Нормандия–Неман».

Поздравление от Президента России Владимира Путина зачитал главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов.

От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина юбиляра приветствовал его первый заместитель, секретарь городского отделения «Единой России» Дмитрий Миляев.

Председатель облдумы пожелал юбиляру здоровья, бодрости и как можно дольше быть в строю

Со словами поздравлений от депутатов регионального парламента к Николаю Кульпову обратился председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

– Вы не просто представитель того героического поколения, которое добыло в боях Победу, свободу и мир. Вы – очень светлый и замечательный человек, который всегда с улыбкой дарит тепло своего сердца и своей души каждому из нас. Ваша жизнь – это настоящий пример человечности, порядочности, истинного патриотизма, – сказал он.

Спикер подчеркнул, что Николай Иванович Кульпов – это золотой фонд нашей страны, и поэтому такие юбилеи очень дороги для туляков.

Николай Воробьев подчеркнул, что Николай Иванович Кульпов – это золотой фонд нашей страны, и поэтому такие юбилеи очень дороги для туляков

Председатель облдумы пожелал юбиляру здоровья, бодрости и как можно дольше быть в строю, чтобы молодое поколение ощущало связь поколений, которая так необходима сейчас.

В рамках мероприятия состоялось представление книги «Небо и земля Николая Кульпова», которую к юбилею летчика помог переиздать председатель облдумы Николай Воробьев.

Кульминацией праздника стала песня «С чего начинается Родина» в исполнении коллектива «Куликово поле». Под первые ноты музыкального произведения весь зал встал.

Николай Кульпов тепло благодарил всех выступавших за поздравления и каждый раз не забывал добавлять слова: «Служу России!».