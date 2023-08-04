«Если бы упали с моста, погибли»: тульская учительница спасла автобус с 9 детьми, потерявший управление

Татьяна спасла девять детей

Эту поездку в автобусе из Анапы 28-летняя учительница младших классов Татьяна Шуленина из Черневского района Тульской области запомнит надолго. В лагерь "Янтарь" она поехала по собственному желанию: власти выделили путёвки на летний отдых девяти детишкам из её родного района. У всех родители участвуют в СВО. Среди школьников была и дочка Татьяны. Муж женщины сейчас проявляет героизм на территории СВО, борется с нацизмом. А вот Татьяне довелось проявить геройство в мирной реальности.

В тот день 14 июля ребята уже возвращались со смены домой, в Тульскую область. Для этого выделили автобус с водителем. Татьяна зашла одной из последних, усадив всех ребят, сама заняла место в начале салона. Время в дороге летело, вот уже автобус подъезжает к родному Черневскому району. Скоро Горбачевский мост, дома ждут дела...

Но что происходит с автобусом? Татьяна вынырнула из мыслей и тревожно посмотрела вокруг. Хватило нескольких минут, чтобы понять: автобус потерял управление, его сносит в сторону. Татьяна недолго думая кинулась к кабинет водителя - он лежал головой на руле. Позже выяснится, что у пожилого мужчины скакнуло давление, он потерял сознание. Был жив -но что дальше? Татьяна говорит, что действовала не раздумывая, инстинктивно. Вывернула руль, попыталась снять ноги тяжёлого мужчины с педали, пролезть в кабину. Понимала, что нужно как можно быстрее увести автобус с дороги, в кювет. Иначе - впереди мост, если транспортное средство рухнет с него, погибнут дети.

В селе героиней гордятся

К счастью всё удалось. Татьяна смогла вывернуть руль, автобус аккуратно съехал с дороги в поле, уткнулся в пригорок. Молодая учительница только тогда заметила, как трясутся у неё руки. А дети почти ничего не заметили. Всё заняло считанные минуты, Кое-кто успел испугаться, вскрикнуть, когда автобус тряхнуло и всё. А дочка Татьяны серьёзно сказала:

"Мама, ты теперь всегда впереди садись".

За водителем приехали дети, его отвезли в больницу. Чрачи сказали, что случился гипертонический криз, возможно, на фоне жары. Родители разобрали школьников- слава богу, до села оставалось немного. Вдохновлённые героизмом учительницы ребята в красках расписали её подвиг родителям и тем обратились к губернатору региона Алексею Дюмину с просьбой наградить молодую женщину. Тот решил вручить ей медаль "Честь и мужество": наградят героиню в дни Тульской области и города-героя Тулы. Кстати, в родном селе не удивляются поступку Татьяны.

- Она у нас всегда такая, самоотверженная, никогда никого в беде не оставит, всем помогает.. Муж на СВО- а она волонтёр, если какой-то семье нужно помочь - всегда спешит. На таких людях всё держится, - говорят коллеги учительницы.

Татьяна работает в Скуратовской средней школе, учительницей начальных классов. Трудится на этой должности она уже шесть лет. В учителя пошла по семейной линии- в этой же школе учителем физики работает её мама. Татьяна - классный руководитель, ведёт патриотическую работу.