23 июля тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 3-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем». Главным судьей матча назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

Ему будут ассистировать Денис Петров из Астрахани и Максим Белокур из Владивостока. Резервный судья – Ваге Чичилян из Бронниц. Инспектор - Дмитрий Попов из Москвы.

За все время команды встречались между собой 18 раз. 7 победа на счету «Арсенала», 5 — у «Енисея» и 6 раза матч завершился вничью.

На данный момент туляки идут на 16 месте в таблице, имея 2 очка в турнирной таблице, а красноярцы на 11 месте с 3 очками.