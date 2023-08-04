Бывшая сотрудница администрации Тулы предстанет перед судом за махинации с земельными участками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывшая сотрудница администрации Тулы и её 81-летний сообщник обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с 28 сентября 2015 года по 16 мая 2016 года 36-летняя заведующая муниципальным архивом управления делопроизводства, контроля и архивных работ городской администрации, используя свое служебное положение, заменила 4 архивных постановления глав районных администраций Тулы и Тульской области 1993-1995 годов на фиктивные постановления о выделении земельных участков своему сообщнику. Также аналогичные действия неустановленным лицом совершены еще по 9 земельным участкам.

Таким образом, на основании поддельных постановлений злоумышленник оформил в собственность 13 земельных участков. Указанными действиями Правительству региона в лице министерства имущественных и земельных отношений причинен материальный ущерб в размере свыше 7,7 миллионов рублей. На данный момент они полностью возмещены.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая полностью признала свою вину, а её сообщник нет.