В Ясногорском районе на ж/д путях загорелся грузовой поезд Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на 178 километре железнодорожных путей в районе платформы Байдики ночью 4 августа загорелся грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра медицины катастроф.

По предварительной информации, в кабине электропоезда случилось короткое замыкание проводки, вследствие чего вагон тут же загорелся. Находившимся в нем машинистам удалось во время покинуть поезд. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и две бригады скорой помощи, которые прибыли на место уже через 19 минут. Возгорание было успешно ликвидировано сотрудниками пожарной службы. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.