Роспотребнадзор одобрил 44 зоны отдыха в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, которые соответствуют санитарным правилам. Данная информация появилась на сайте ведомства.

Так, с начала 2023 года специалисты исследовали 479 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 243 пробы песка в регионе.

На данный момент заключение о соответствии санитарным требованиям получили 44 пляжа в Тульской области:

Тула: средний пруд ЦКПиО им. П.П. Белоусова, зона отдыха «Ильинка», «Хомяковские поляны», Пляж №1 и 2 на р.Воронка, зона отдыха «Обидимо», зона отдыха «Петровский»;

Алексинский район: пляж «Ассоль», пляж базы отдыха «Шахтер», муниципальный пляж «Егнышовка»;

Богородицкий район: пруд РОС;

Веневский район: пляж «Веневка» поселке Метростроевский;

Воловский район: пляж на реке Красивая Меча;

Донской: «Плазма-Акватория», водоем «Голубая вода», зона рекреации бассейн «Аквадон»;

Дубенский район: пляж на пруду в селе Лужное, пляж на пруду в поселке Дубна, пляж на пруду в деревне Якшинские Выселки;

Ефремовский район: городской пляж, расположенный на реке Красивая Меча на улице К. Маркса, городской пляж на реке Красивая Меча вдоль улицы Береговая, пляж базы отдыха «Шилово»;

Заокский район: пляж «Плетенка плюс» на реке Ока в поселке Велегож;

Каменский район: пляж в деревне Яблонево, открытый плавательный бассейн МБУК «Архангельское ЦкиД»;

Кимовский район: пляж «Вороньи Выселки»;

Новомосковский район: урванский водоем, пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники, зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, водоем «Тростниковка»;

Одоевский район: пляж «Дорогонка» на пруду; пляж «Песчаная коса» на реке Упа в поселке Одоев;

Плавский район: пляж на пруду в селе Красное, пляж на реке Плава;

Суворовский район: пляж «Городской» в Суворове, пляж «Байкал» в Суворове;

Узловский район: пруд Трестовский в Узловой;

Чернский район: пляж на реке Снежедь в селе Тургенево;

Щекинский район: зона отдыха пляж на реке Воронка, пляж на пруду в парковой зоне Первомайский, пляж пруда «Старина»;

Ясногорский район: пляж «Лесной» на водохранилище реки Осетр, пляж «Волгодон» на пруду в деревне Федяшево.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил.