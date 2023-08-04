Защитника тульского «Арсенала» Илью Быковского оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: материалы пресс-служб

Футболиста тульского «Арсенала» Илью Быковского оштрафовали на 20 тысяч рублей после матча с «Акроном». Данное решение приняли на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.

По информации КПД, защитник совершал провокационные действия, которые создавали угрозу нарушения общественного порядка на стадионе. Также футбольному клубу «Акрон» после этого матча было вынесено замечание за нарушение регламента первенства.

Напомним, 28 июля тульский «Арсенал» на выезде с крупным счетом проиграл тольяттинскому «Акрону». На данный момент оружейники располагаются на 16 месте турнирной таблицы с 2 очками.