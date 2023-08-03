4 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13;
с с 9:00 до 17:00 - ул. Жуковского, 27, 34, 44, 29, 5, 32, 17, 17-а, 30, 30-б, 32, 38; ул. Каминского, 2, 2-а, 3, 4-а, 4-б, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11; ул. Тургеневская, 33; ул. Пирогова, 28-а, 28, 26-а; п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9; пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27;
с 9:30 до 13:00 - ул. Мосина, 18, 23; ул. Коминтерна, 18-а, 20;
С 13:30 ДО 15:30 - ул. Мосина, 1-а, 21, 19; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20.