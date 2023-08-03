7 августа в центре Тулы ограничат движение транспорта из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением футбольного матча на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал» 7 августа на участке от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина и на участке от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.