В Куркинском районе при возгорании автомобиля пострадал 25-летний мужчина
Фото: материалы пресс-служб
В Куркинском районе на 4-м километре автодороги «Ивановка-Грибоедово» вечером 2 августа произошел пожар. Там примерно в 20:49 загорелся автомобиль.
По информации пресс-службы регионального МЧС, на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Спасатели потушили огонь за 8 минут.
В результате пожара пострадал 25-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами рук и ног. Также в машине выгорел салон, оплавились задние колеса.
В данный момент устанавливается причина возгорания.