В Куркинском районе при возгорании автомобиля пострадал 25-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на 4-м километре автодороги «Ивановка-Грибоедово» вечером 2 августа произошел пожар. Там примерно в 20:49 загорелся автомобиль.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Спасатели потушили огонь за 8 минут.

В результате пожара пострадал 25-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами рук и ног. Также в машине выгорел салон, оплавились задние колеса.

В данный момент устанавливается причина возгорания.