3 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13;
с 9:00 до 16:30 - ул. Оборонная, 93;
с 9:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 58, 62, 79; ул. Тургеневская, 59; ул. Жуковского, 58; ул. Пушкинская, 24; пер. Пушкинский, 4-б; пр-т Ленина, 40, 42; ул. Ф. Энгельса, 77-а, 73; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а, 21-а, 22-а, 22-а, 23-а, 23-б, 24-б, 25-б, 26-а, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-б, 33-б, 34-а, 35-б, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а; ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.); п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17.