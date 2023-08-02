В Суворове 25 семей получили новые квартиры

В 2023 году Тульская область досрочно завершает реализацию II этапа федеральной программы, по которой необходимо расселить 101,2 тыс. кв. м. аварийного жилья. Стоимость мероприятий составляет 5,4 млрд рублей. В реализации программы приняли участие 13 муниципальных образований.

Суворовский район участвует в программе переселения с первого этапа. В 2019 году во время визита в район Алексей Дюмин поручил расселить жителей аварийных домов в поселке Центральный.

За это время по региональной программе в Суворовском районе расселено почти 7 тыс. кв. м жилья, 193 семьи.

В Суворове 25 семей получили новые квартиры

Главный приоритет

27 июля жителям аварийных домов пос. Центральный Суворовского района вручили ключи от новых квартир в недавно построенном пятиэтажном доме. Новоселами в этот день стали 25 семей.

С самого утра на благоустроенной территории нового дома собрались счастливые виновники торжества. Ребятишки сразу стали осваивать детскую игровую площадку, а во дворе дома жителей и гостей ждал концерт и чаепитие по-тульски: с самоваром, блинами и пирогами.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, министр строительства Тульской области Кира Игнатчик, глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин, представитель застройщика Александр Сомов.

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- Дорогие земляки, поздравляю вас с знаменательным событием! Сегодня в связи с реализацией программы переселения на территории Тульской области жители аварийных домов переезжают в благоустроенные квартиры. Хочу напомнить, что у нас реализуется как федеральная программа, так и региональная программа переселения. Тульская область взяла повышенные обязательства. Мы в этом году досрочно завершаем эту программу - на два года раньше, это приоритет, обозначенный губернатором. Уже из 29 домов 28 – введены в эксплуатацию. В завершающей стадии один дом в Богородицком районе, ввод которого планируется осенью, – отметила Элеонора Шевченко.

Министр строительства Тульской области Кира Игнатчик также поздравила счастливых новоселов:

- Сегодня и для вас, и для нас – знаменательный день! Хочу выразить благодарность главе администрации района и организации застройщика. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и безопасных условий для проживания!

К собравшимся обратился глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин:

- Когда в п. Центральный приезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, жители попросили помочь в строительстве жилья. И вот это свершилось – дом стоит. Огромное спасибо всем, кто участвовал в реализации этого проекта. Остается только одно – торжественно и с радостью вручить ключи жильцам нового дома!

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Заходи и живи!

И вот наступает торжественный момент: Геннадий Сорокин и Александр Сомов под аплодисменты жителей вручили ключи и подарки новоселам.

И вот она абсолютно новая реальность: гости вместе с жителями вошли в подъезды дома. Здесь все радует глаз: широкие лестницы, светлые панели, современные стеклопакеты, в квартирах уже установлена сантехника, газовые плиты, домофоны. В новостройке центральное водоснабжение, а в каждой квартире – индивидуальное отопление. Заходи и живи!

- Настал счастливый день и для моей семьи, и для других жителей этого дома, - не скрывает эмоций Татьяна Правдина. - Сегодня мы получили ключи и, не сомневаюсь, будем счастливы в наших новых теплых и уютных квартирах. Хочу поблагодарить Президента России, губернатора Тульской области, региональное правительство, администрацию района и МО Северо-Западное за то, что помогли переселиться из аварийного жилья в такие комфортные условия. Желаю всем жильцам дружно и весело встретить новоселье.

- Региональная программа переселения граждан реализуется по поручению губернатора Алексея Дюмина с 2019 года, - продолжает Элеонора Шевченко. - По этой программе будет расселено 47 000 кв. метров аварийного жилья, что фактически – половина федеральной программы. Соответственно 2200 человек получат благоустроенное жилье. Суворовский район участвовал и в первом этапе реализации программы, когда было расселено порядка 3 тыс. кв. м аварийного жилья, и во втором этапе федеральной программы. Итогом второго этапа в Суворовском районе стал ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома, где мы сейчас находимся. Благоустроенное жилье в нем получат около 200 человек. С учетом значимости программы, губернатором Тульской области принято решение о выделении дополнительных 720 млн рублей на 2023-2024 годы, что позволит расселить еще 10 тыс. кв. м. аварийного жилья.

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Помимо введения в строй нового жилья, поселок Центральный активно благоустраивают и в других направлениях: капитально отремонтирован Дом культуры, по программе «Формирование комфортной городской среды» приведены в порядок придомовые территории.

А в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается строительство станции водоподготовки. Она обеспечит чистой водой более 3,5 тысяч человек, проживающих в нескольких поселках Суворовского района.

- Проект включает 15 объектов водоснабжения, из них девять уже введены в эксплуатацию. Еще два будут сданы в этом году и четыре – в 2024-м. Общая стоимость объектов – 750 млн рублей. В результате чистую качественную воду получат более 45 тыс. человек, – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.