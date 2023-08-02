Вера формирует главные ценности

Это часть совместного выставочно-просветительского проекта Тульского музейного объединения и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино «Светское и духовное: перекрестный путь музеев и библиотек».

Одним из поводов семинара стало событие, имевшее огромное значение в масштабе страны. 245 лет назад при Староникитской церкви в Туле открылась первая в русской провинции общедоступная библиотека. В связи с этим событием в Тульском областном краеведческом музее открылись две выставки, на которых экспонируются предметы из собрания Объединения, Тульской областной научной библиотеки и библиотеки имени М. И. Рудомино.

Семинар открыл доктор теологии, заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, руководитель международной Ассоциации «Святыни неразделенного христианства» Мигель Паласио.

По его словам, библиотека иностранной литературы проводит семинар под таким названием с марта этого года. В России – самое прочное в мире межнациональное и межрелигиозное согласие. А богатое межкультурное разнообразие Тульского края, где живут представители более чем 120 национальностей и работают более 30-ти национальных организаций, позволяет подробно рассмотреть все темы семинара.

Диалог религий – это знание и просвещение. Нельзя вести полноценный полноправный диалог с другой общиной, не зная ее исторических корней и связанного с ней литературного наследия. Именно учреждения культуры, библиотеки, музеи призваны вести просветительскую работу.

- Мы все помним первые слова в главной книге человечества Библии: вначале было слово, - говорит Мигель Паласио. - Но сейчас, учитывая, что огромное количество книг оцифровано, массу текстов можно прочитать в интернете, библиотека, помимо книжного хранилища, призвана стать местом встречи, объединения людей. Библиотека иностранной литературы одной из первых поняла важность этой функции в условиях цифровизирующегося общества. Музеи же - ближайшие и главные партнеры библиотек. У нас одна и та же миссия – просветительская, исследовательская.

Председатель издательского отдела, руководитель пресс-службы Тульской епархии протоиерей Максим Троеглазов зачитал приветственное слово митрополита Тульского и Ефремовского Алексия к участникам семинара: «Православие больше тысячи лет возделывает русскую цивилизацию. Многие века именно вера формировала наши ценности, идеалы, наше мироощущение. Православная культура проникнута пониманием всякого человека. Именно это возвышенное представление о людях позволило России собрать под своим кровом разные народы с их особым укладом жизни, культурой, стало основой межнационального согласия».

Николай Евсеев

Николай Евсеев, клирик храма Двенадцати апостолов г. Тулы, завкафедрой церковной истории Тульской духовной семинарии:

– Россия – страна специфическая, со своими традициями, культурой. Мы видим, что религии здесь живут в мире и согласии между собой. При том что само государство родилось и существовало как православное, оно включало в себя другие народы с иными религиозными традициями, но силой оружия не навязывало свою веру. Русская Православная Церковь исторически – одна из самых развитых с миссионерской точки зрения. Она осуществляла проповедь Евангелия народам Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. Проповедуя православие, она предлагала всё богатство русской христианской культуры другим народам, помогала им обрести, сохранить свою письменность, свою литературу.

Лев Райхлин

Лев Райхлин, председатель исполкома Тульского регионального отделения Ассамблеи народов России:

– Тульская область – один из регионов, где проявляется стабильный характер в межнациональных отношениях. Современная политическая ситуация требует от нас быть внимательными к своим прихожанам, оказывать поддержку тем, кто испытывает трудности. Мы отправляем помощь в район спецоперации и пункты временного размещения людей с других территорий. Главное для нас сегодня – содействие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, поддержка проектов, направленных на развитие межнациональных отношений, сохранения национальной культуры.