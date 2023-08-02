В регионе растет объем строительства социальных объектов

В Чернском районе возводится новый корпус Красивского дома для пожилых "Забота"

Об этом 26 июля на брифинге рассказала министр строительства Тульской области Кира Игнатчик.

– В 2023 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина за счет средств бюджетов разных уровней в регионе строится сразу 16 социальных объектов: на данный момент это пиковая нагрузка в обозначенном сегменте, - отметила Кира Анатольевна. - Общий объем инвестиций составляет порядка 19 млрд рублей. 12 объектов финансируются с участием федеральных бюджетных средств. Еще два объекта строят с привлечением внебюджетных источников - ФОК на ул. Санаторной в Туле и Центр одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске. В общей сложности это порядка 2 млрд рублей.

Министр строительства Тульской области Кира Игнатчик

Министр подчеркнула, что в этом году завершено три объекта. В частности, в июне первых посетителей принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Ясногорец». В нем размещены универсальный игровой зал, поле для мини-футбола и многофункциональная спортивная площадка с воркаут-зоной. Завершено строительство флагманского центра «Мои документы» в Туле: он сможет принимать до 1000 человек ежедневно. Здесь для посетителей будут работать 40 окон приема, переговорная, комната «матери и ребенка», актовый зал для семинаров и конференций. Кроме того, в областной столице скоро откроется новый детский сад на пр. Ленина, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Это дошкольное учреждение станет последним объектом для полной ликвидации очередности в детские сады.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» строится онкологический центр на Калужском шоссе – он в списке ключевых социальных объектов региона. На данный момент объект готов на 80%. Все общестроительные работы завершены, заканчиваются отделочные работы, установка технологического, медицинского оборудования, в работе благоустройство. В 2024 году учреждение должно принять первых пациентов.

По нацпроекту «Демография» возводится новый корпус Красивского дома для пожилых «Забота» в Чернском районе. Площадь объекта 19 тыс. кв. м., в нем смогут разместиться до 240 человек пожилого возраста, в т. ч. с ограниченными возможностями. Объект в высокой степени готовности: завершаются отделочные работы, прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, основной объем работ сосредоточен на благоустройстве и установке малых архитектурных форм.

В рамках нацпроекта «Культура» в Веневе рядом со школой и детским садом строят Центр культурного развития. Сейчас идут работы по внутренней отделке и благоустройству. Здесь будут расположены библиотека, танцевальные и творческие кружки. Сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь текущего года.

В 2023-м году завершается и строительство здания фондохранилища. На сегодня заканчиваются работы по фасаду, отделочные работы внутри здания, монтаж слаботочных систем, уже приступили к монтажу технологического оборудования, благоустройству. Объект удовлетворяет всем современным требованиям по хранению и изучению музейных экспонатов, оснащен современной системой вентиляции. В нем разместятся реставрационно-багетная мастерская и специальные помещения для хранения наиболее ценных произведений искусства в особых условиях, выставочная зона.

По нацпроекту «Образование» строится школа на 1100 мест в ЖК «Балтийский» в Туле. Подрядчик завершает работы по кровле, фасаду, наружным инженерным сетям, проводит работы по внутренней отделке помещений. Сдать объект планируют в этом году. Глава регионального Минстроя отметила, что возводят школу в рамках концессионного соглашения.

- В этом году в Тульской области реализуется беспрецедентный объем строительства. Людям нужны эти объекты, они ждут их. Все этапы работ - от проектирования до ввода в эксплуатацию - на личном контроле губернатора Алексея Дюмина, - подытожила Кира Игнатчик.

В настоящее время в стадии проектирования находятся четыре объекта - три школы и ФОК, завершение строительства планируется в 2024 году.