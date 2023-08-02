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Общество2 августа 2023 6:00

Футбольный манеж в Туле откроют в этом году

В Тульской области регулярно занимаются футболом более 11 тысяч человек
Михаил КОПАНИЦА
Манеж откроется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"

Манеж откроется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"

Вопросу развития соответствующей инфраструктуры в регионе уделяется особое внимание. Осенью этого года в Юго-Восточном микрорайоне Тулы планируется открытие нового футбольного кластера.

26 июля по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров и глава регионального Минспорта Дмитрий Яковлев посетили строительную площадку вышеуказанного объекта. Участником инспекционного рейда стал и корреспондент «Комсомолки».

…Сквозь присущие стройке атрибуты - гул перфораторов и бульдозеров, горы щебня, песка и стройматериалов – уже отчетливо видны контуры масштабного спортивного объекта, который, по меткому замечанию Дмитрия Яковлева, представляет собой настоящий футбольный кластер. Это действительно так: «укротителей» кожаного мяча будет ждать полноразмерное футбольное поле на открытом воздухе, где будут и трибуны для зрителей. А в зимнее время года можно будет переместиться для продолжения любимой игры в возведенный по соседству футбольный манеж, строительная готовность которого, по словам министра спорта Тульской области, на данный момент составляет 75%. Осталось уложить искусственный футбольный газон, покрытие которого будет из высокопрочных полиэтиленовых волокон с резиновой подложкой — чтобы не травмировать колени начинающих футболистов.

Также осталось завершить отделку второго этажа: тут будут располагаться помещения для теоретических занятий, раздевалки, душевые и даже кафе для родителей, где можно будет не только подкрепиться, но и понаблюдать сверху за игрой своего ребенка. Одним словом – красота!

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

- Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Несколько лет назад региональному министерству спорта было поручено активизировать работу с федеральным минспорта по привлечению средств федерального бюджета для строительства объектов спортивной инфраструктуры в Тульской области. Эта работа дала свои плоды. Недавно мы завершили строительство футбольного манежа на Косой Горе в Туле, реконструкцию велотрека. Сегодня инспектируем объект, к строительству которого приступили в конце прошлого года. На его реализацию привлечены федеральные средства — 220 млн рублей. К концу 2023 года туляки получат замечательный и современный спортивный объект: созданная инфраструктура позволит всем любителям спорта круглый год тренироваться в комфортных условиях, - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

- Мы планируем сдать его с опережением срока: уже осенью текущего года, – вступает в разговор министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. - В ходе строительства принято решение усовершенствовать этот объект. Помимо крытого манежа, здесь будет полноразмерное футбольное поле третьей категории размером 110 на 65 м. Можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования, турниры, в том числе детские и юношеские. «Арсенал-2» сможет тут играть при необходимости! Уже подведены все коммуникации, смонтировано поле с подогревом и мачтами освещения, трибуны на 1500 зрителей. Покрытие - искусственный газон последнего поколения с 6-сантиметровым ворсом. Здесь можно будет заниматься круглогодично — и в манеже, и на открытом воздухе.

Кому повезет

В манеже будут заниматься воспитанники областной спортивной школы «Центр игровых видов спорта». В этом году в Центре занимаются более 350 воспитанников от 7 до 18 лет. Новый спортивный кластер позволит дополнительно набрать юных футболистов, что радует тренерский состав.

Футбольный тренер ГУДО ТО «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта» Роман Четвергов

Футбольный тренер ГУДО ТО «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта» Роман Четвергов

- Сейчас большой поток детей идет в футбол, мест для тренировок всех желающих не хватает, с открытием нового манежа ситуация развернется в лучшую сторону, - говорит Роман Четвергов, футбольный тренер ГУДО ТО «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта». – В нашей группе тренируются 40 детей 2011-2012 г.р., очень талантливые ребята. Они недавно выиграли всероссийский турнир в Сочи, и это не первая победа, в перспективе видится большое будущее. Но талант нуждается в постоянной «шлифовке», и такие современные спортивные объекты, как этот манеж, будут способствовать этому. Спасибо нашему губернатору и региональному министерству спорта: сейчас строится много современной спортивной инфраструктуры, что радует. Так все больше детей приобщаются к здоровому образу жизни, а значит, не за горами – новые победы!

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