Футбольный манеж в Туле откроют в этом году

Манеж откроется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"

Вопросу развития соответствующей инфраструктуры в регионе уделяется особое внимание. Осенью этого года в Юго-Восточном микрорайоне Тулы планируется открытие нового футбольного кластера.

26 июля по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров и глава регионального Минспорта Дмитрий Яковлев посетили строительную площадку вышеуказанного объекта. Участником инспекционного рейда стал и корреспондент «Комсомолки».

…Сквозь присущие стройке атрибуты - гул перфораторов и бульдозеров, горы щебня, песка и стройматериалов – уже отчетливо видны контуры масштабного спортивного объекта, который, по меткому замечанию Дмитрия Яковлева, представляет собой настоящий футбольный кластер. Это действительно так: «укротителей» кожаного мяча будет ждать полноразмерное футбольное поле на открытом воздухе, где будут и трибуны для зрителей. А в зимнее время года можно будет переместиться для продолжения любимой игры в возведенный по соседству футбольный манеж, строительная готовность которого, по словам министра спорта Тульской области, на данный момент составляет 75%. Осталось уложить искусственный футбольный газон, покрытие которого будет из высокопрочных полиэтиленовых волокон с резиновой подложкой — чтобы не травмировать колени начинающих футболистов.

Также осталось завершить отделку второго этажа: тут будут располагаться помещения для теоретических занятий, раздевалки, душевые и даже кафе для родителей, где можно будет не только подкрепиться, но и понаблюдать сверху за игрой своего ребенка. Одним словом – красота!

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

- Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Несколько лет назад региональному министерству спорта было поручено активизировать работу с федеральным минспорта по привлечению средств федерального бюджета для строительства объектов спортивной инфраструктуры в Тульской области. Эта работа дала свои плоды. Недавно мы завершили строительство футбольного манежа на Косой Горе в Туле, реконструкцию велотрека. Сегодня инспектируем объект, к строительству которого приступили в конце прошлого года. На его реализацию привлечены федеральные средства — 220 млн рублей. К концу 2023 года туляки получат замечательный и современный спортивный объект: созданная инфраструктура позволит всем любителям спорта круглый год тренироваться в комфортных условиях, - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

- Мы планируем сдать его с опережением срока: уже осенью текущего года, – вступает в разговор министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. - В ходе строительства принято решение усовершенствовать этот объект. Помимо крытого манежа, здесь будет полноразмерное футбольное поле третьей категории размером 110 на 65 м. Можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования, турниры, в том числе детские и юношеские. «Арсенал-2» сможет тут играть при необходимости! Уже подведены все коммуникации, смонтировано поле с подогревом и мачтами освещения, трибуны на 1500 зрителей. Покрытие - искусственный газон последнего поколения с 6-сантиметровым ворсом. Здесь можно будет заниматься круглогодично — и в манеже, и на открытом воздухе.

Кому повезет

В манеже будут заниматься воспитанники областной спортивной школы «Центр игровых видов спорта». В этом году в Центре занимаются более 350 воспитанников от 7 до 18 лет. Новый спортивный кластер позволит дополнительно набрать юных футболистов, что радует тренерский состав.

Футбольный тренер ГУДО ТО «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта» Роман Четвергов

- Сейчас большой поток детей идет в футбол, мест для тренировок всех желающих не хватает, с открытием нового манежа ситуация развернется в лучшую сторону, - говорит Роман Четвергов, футбольный тренер ГУДО ТО «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта». – В нашей группе тренируются 40 детей 2011-2012 г.р., очень талантливые ребята. Они недавно выиграли всероссийский турнир в Сочи, и это не первая победа, в перспективе видится большое будущее. Но талант нуждается в постоянной «шлифовке», и такие современные спортивные объекты, как этот манеж, будут способствовать этому. Спасибо нашему губернатору и региональному министерству спорта: сейчас строится много современной спортивной инфраструктуры, что радует. Так все больше детей приобщаются к здоровому образу жизни, а значит, не за горами – новые победы!