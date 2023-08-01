2 августа в Туле организуют бесплатную раздачу воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 августа в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение . Об этом сообщает АО "Тулагорводоканал".

Связано это с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Так, с 8:00 до 24:00 пониженное давление холодной воды ожидается по следующим адресам:

- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов;

- на Новомосковском шоссе;

- в районе «Зеленстроя»;

- в деревнях Гостеевка, Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово;

- в микрорайоне «Петровский квартал»;

- в поселках Косая гора, Мясново, Басово-прудный, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский и Новый.

Также полностью подача холодной воды прекратиться в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

По информации пресс-службы администрации города, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

Центральный округ

- проспект Ленина, 135 (с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 111 (с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00);

- проспекте Ленина, 143 (с 9:00 до 21:00);

- проспект Ленина, 122/1 (с 9:00 до 21:00);

- улица Новомосковская, 10 (с 9:00 до 22:00).

Советский округ

- улица Белкина-18/улица Болдина-102 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);

- улица Ф. Энгельса, 137 (с 9:00 до 21:00);

- улица Свободы, 58а (с 9:00 до 21:00).

Привокзальный округ

- улица Сурикова, 16 (с 9:00 до 21:00);

- улица Генерала Маргелова, 5а (с 9:00 до 21:00);

- проспект Ленина, 134 (с 9:00 до 21:00);

- улица Макаренко, 13, корп. 2 (с 9:00 до 21:00);

- проспект Ленина, 136 (с 9:00 до 21:00);

- поселок Иншинский, 29/1 (с 9:00 до 21:00);

- Летчика Пирожкова, 5 (с 9:00 до 21:00);

- Павшинский мост, 1, корпус 5 (с 9:00 до 21:00);

- проспект Ленина, 126 (с 15:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:00);

- улица Макаренко, 9б (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00);

- село Маслово (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00);

- улица Кабакова, 79 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);

- Петровский квартал, улица Полубоярова, 1 (с 9:00 до 21:00);

- военный городок Берники (с 14:00 до 17:00).