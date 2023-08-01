Первые на новом! Производственники ЕВРАЗ Узловой вышли на работу

Они сравнивают себя с актерами нашумевшего фильма «Вызов», впервые отправившимися в открытый космос. Освоение нового современного производства - тоже, своего рода, вызов. А они – покорители. Только формирующийся коллектив нового завода ЕВРАЗ Узловая сейчас проходит обучение и практику у тульских коллег.

- По левую руку — участок гидропередела, по правую — процессы подготовки шихты. Впереди наше заводское сердце — обжиговая печь. Теперь давайте подробнее, готов ответить на вопросы, — технолог Максим Макаров, словно гид, водит только что устроившихся в компанию сотрудников за собой.

Максим Макаров

Вопросов много. На старте неважно, кем кто устроился работать на новое производство ЕВРАЗ Узловая — мастер ты, технолог или аппаратчик. Все равны, и задача общая — понять технологию и познакомиться с ванадиевым производством. Пока на примере успешно работающего тульского завода ЕВРАЗа. Как только новое предприятие ЕВРАЗ Узловая введут в эксплуатацию, знания применят там.

— Видеть строительство завода и одновременно вникать в технологию — это важно. Когда сотрудник учится уже на этапе монтажа, он знает каждый трубопровод, задвижку, он сможет сам обучать новых рабочих через некоторое время, — уверен Максим Макаров. — Сначала сотрудники изучают теорию, затем приводим их в цехи: объясняю процессы, знакомлю с оборудованием. Прежде чем стать высококлассным специалистом, железки, как говорится, нужно потрогать, а не только знать их названия, - рассказывает Максим.

Удивительный ванадий! – искренне удивляются новички. Как шлак может превращаться сначала в сыпучее вещество, затем становится жидкостью, а по итогу превращаться в сплав? Все это предстоит понять из курса экспресс-подготовки.

Люди для завода, а завод для людей

15 лет работы на доменном производстве. С таким опытом и стажем Эдуард Смыков мог бы пригодится в любом промышленном холдинге. Но выбор делал он сам. И выбрал ЕВРАЗ.

Я слышал о компании, знаю, что ЕВРАЗ — крупнейшая горно-металлургическая компания, которая занимает на мировом рынке свое, важное место. На сайте поиска работы увидел, что набирают людей на современный новый завод, который строит ЕВРАЗ. Даже не раздумывал, сразу отправил резюме, — рассказал Эдуард Смыков. — Что понравилось при первом знакомстве? Сразу видно, что в компании есть своя культура, много внимания уделяют развитию сотрудников: им предоставляются релокационный пакет, достойная зарплата. Действуют внутрикорпоративные программы обучения и переквалификации специалистов.

Эдуард Смыков

— Есть что-то особенное в том, что я один из первых! Стоим у истоков развития нового предприятия, — продолжает Эдуард. — С этой отметки начинается история завода. Получается, что мы с новичками-коллегами оставим в ней след.

Эдуард дотошно изучает детали механизмов и оборудования. Он будет работать начальником смены на ЕВРАЗ Узловой. Должность руководителя требует не только ответственности, а досконального знания технологии. Уже сегодня он мысленно трансформирует увиденное в Туле на свое будущее место работы, постоянно перемещаясь между двух предприятий.

- Есть что-то особенное в том, что я - один из первых! Стоим у истоков развития нового предприятия. С этой отметки начинается история завода, получается, что мы с новичками-коллегами оставим в ней след.

Из студентов сразу в технологи. Почему бы нет?

Больше молчит, внимательно слушает, а после задумывается о перспективах. Даниил Сапрыкин, сотрудник службы технологического развития ЕВРАЗ Узловой, сразу по окончании Белгородского государственного технологического института решил применять знания на практике. Химик-технолог по образованию легких путей не искал, пришел сразу на ванадиевое производство.

Даниил Сапрыкин, сотрудник службы технологического развития ЕВРАЗ Узловой

— Да, сложное. Но какое интересное, — улыбается Даниил. — Спасибо моему отцу — это он узнал про новый завод ЕВРАЗа и устроился сюда работать, а я уже подхватил инициативу.

— То, что мы читали в учебниках в вузе, — лишь малая часть реальности, ванадий можно изучать бесконечно, — продолжает молодой сотрудник. — Меня не пугают амбиции компании, корпоративные инструменты и программы, в которых может участвовать молодежь, наоборот, это же новые знания, новые возможности. Я готов познавать новое и применять это на практике. Главное, найти себя в компании, построить карьеру, все для этого есть.

Порядка 15 сотрудников тульского завода компании стали на время педагогами. Обучение специалистов для работы на ЕВРАЗ Узловой проводят технологи, мастера, аппаратчики, сотрудники лаборатории химического анализа ЕВРАЗ Ванадий Тулы.

Первые на новом! Производственники ЕВРАЗ Узловой вышли на работу

«Я хоть и с богатым опытом, но в технологии создания ванадия пока новичок. Очень интересно! И спасибо, что наставники сопровождают, доходчиво погружают в производственные процессы. В непростое время ЕВРАЗ активно строит завод — показательный момент, говорит о надежности компании».

24 сотрудника и руководителя ЕВРАЗ Узловой уже вышли на работу и проходят экспресс-обучение на производстве ЕВРАЗ Ванадий Тулы. Всего с начала текущего года на строящийся завод компании в городе Узловая трудоустроились 60 работников.