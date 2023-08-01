«Новомосковский газобетон» - строим выгодно и надежно

"Новомосковский газобетон" по достоинству оценен в работе

Расставить все точки над «i» в вопросе выбора строительного материала нам с удовольствием помогли специалисты ООО «Новомосковский газобетон».

- Какими главными характеристиками должен обладать материал для постройки дома?

- Сегодня на первое место выходят такие качества как энергоэффективность, безопасность и экологичность.

Всем этим характеристикам современного загородного строительства отвечает газобетон. Поэтому в последние годы именно он находится на пике популярности среди стройматериалов.

Его технологические преимущества позволяют отказаться от монолитного каркаса и от утепления, при этом добиваясь энергоэффективных показателей стен. Так возникает экономия при строительстве и при эксплуатации здания.

Сейчас поясню, как это работает. Газобетон стоек к перепадам температуры, обладает низкой теплопроводностью, и в сочетании, к примеру, с утепленной плитой фундамента жители дома смогут не только существенно сэкономить на отоплении, но даже полностью отказаться от радиаторов. Многие сегодня так и делают. Кстати, сама структура газобетона обеспечивает не только высокую теплоизоляцию, но и отличную звукоизоляцию.

Проект дома предлагается в качестве приятного бонуса

Газобетон пористый, «дышащий» материал, даже в жару в таком доме будет свежий воздух, не будет скапливаться влага, появляться грибок и плесень.

В плане экологичности газобетон также одна из лучших опций. У него чистый состав, он не выделяет опасных веществ при горении, а продукты распада не наносят вред экологии.

- Легко ли подвергать последующей отделке стены из газобетона?

- Очень легко! Дело в том, что геометрически правильный газобетон позволяет возводить стены с минимальными отклонениями. А это положительно сказывается на отделке, как внутренней, так и внешней.

Еще одно немаловажное свойство газобетона в загородных домах - его устойчивость к возгоранию.

- Газобетон подходят не только для строительства частных домов?

- Конечно, его можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве, поэтому среди наших клиентов много юридических лиц.

- Убедите нашего читателя остановить свой выбор именно на продукции завода «Новомосковский газобетон».

- С удовольствием, это будет абсолютно верное решение, о котором в будущем не придется жалеть!

Высокотехнологичная производственная линия в Новомосковске обеспечивает высокое качество производимого газобетона. Газобетонные блоки армированы стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89.

В этом году ООО "Новомосковский газобетон" отметил первый год своей работы в регионе

В мае наш завод отметил свой первый год работы. За короткий срок современное производство обеспечило потребности Тульской области в этом строительном материале. Фиксируется заметный приток новых клиентов, причем не только из Тулы и Тульской области, но и из соседних регионов.

- Сейчас выгодное время для покупки вашей продукцию?

- Да, мы установили выгодные цены на сезон 2023 года и держим их. Сегодня продукцию завода «Новомосковский газобетон» можно купить по специальной цене от 6 000 рублей за 1 м3 + дополнительная скидка в зависимости от объема покупки. Вся информация есть на нашем сайте.

Если вас все устроит, останется совершить покупку. Это можно сделать оперативно и удобно прямо на сайте: выбрать размер блоков, их количество и способ доставки. После чего останется только оплатить – по счету или QR-коду. Уверен, что после всех преимуществ газобетона, сомнений в выборе нашей продукции не останется.

В заключении хочется упомянуть, что на нашем сайте н-газобетон.рф есть раздел с проектами домов из газобетона. Наша компания предлагает клиенту проект будущего дома в качестве приятного бонуса. Достаточно приобрести у нас строительный материал.

Беседовала Наталья Конова.

«Новомосковский газобетон»:

8 (800) 101-23-75

н-газобетон.рф