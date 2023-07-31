1 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - п. Скуратово: п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 9-а, 9-б, 10-а, 11-а, 14-б, 28-а; п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 2, 5-а; пр-зд Шахтёрский, 4, 7; ул. Автомобилистов, 10, 11, 12, 18, 20, 23; п. Победы: ул. Комсомольская, 7;
с 9:00 до 16:00 - ул. Леваневского 1-9 (нечётн.), 4, 6; ул. Шевченко 13-а, 15, 15-а, 21, 26, 28, 28-а, 30-а, 44; ул. Станиславского, 41-49 (неч.), 37, 37-а, 37-в, 48, 57; ул. Головина, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 3-а; ул. Клюева 1-39 (неч.), 2-30 (чёт.), 21-а; ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а; ул. Щорса 1, 2, 34; ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.); ул. Хворостухина, 17, 18;
с 9:00 до 17:00 - ул. Ложевая, 136, 138-а, 134-а, 140, 134; ул. Плеханова, 157, 159, 201-а; Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9; 6-й пр-зд, 19-40, 35-а; 3-й Речной пр-зд, 1-10; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 24-42 (чётн.), 21-37 (нечётн.), 37-в; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а, 15-а, 35-а; ул. Речная, 11-16; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 19-г, 19-в, 21-б, 21-в, 22-а, 33-а, 24-а; 10-й пр-зд, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 35-а;
с 10:00 до 16:00 - п. Горелки: ул. Горельская, 128-148 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 134-а, 144-а; ул. Светлая, 27, 29, 31, 33; ул. Любомудрова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6; 3-й Светлый пр-зд, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.); 4-й Светлый пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.).