Самым жарким днем первой недели августа в Тульской области станет воскресенье Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До воскресенья, 6 августа, в Тульской области ожидается переменная облачность с небольшими дождями и грозами и ночными температурами до +17 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше + 29 градусов.

Максимального тепла стоит ждать только в воскресенье — до +32 градуса. При этом небо возможно затянет облаками. Такая температура сохранится и на следующей недели. Ночью температура будет значительно выше — до +21 градуса.

Начиная с понедельника, 7 августа, будет +30 градусов. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.