В Туле девушка-водитель автомобиля Daewoo Nexia, уходя от погони, врезалась в дерево и столб Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Кирова и Кутузова ночь 31 июля произошло ДТП. Там примерно в 3:20 легковой автомобиль врезался в столб и дерево. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Выяснилось, что инспекторы ДПС подали сигнал автомобилю Daewoo Nexia об остановке. Однако 20-летняя девушка-водитель транспортного средства проигнорировала его, выключила ближний свет фар и попыталась скрыться, но после недолго преследования произошла авария.

В результате ДТП пострадали девушка-водитель и 17-летняя девушка-пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. Также автоледи отказалась от прохождения медосвидетельствования.