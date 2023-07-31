В деревне под Тулой грибники обнаружили огромную свалку с трупами животных Фото: соцсети

Жители Тульской области обнаружили огромную свалку с трупами животных. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Тулячка отправилась вместе с мужем за грибами в деревню Верхнее Елькино. Однако, подойдя к старому карьеру, они обнаружила огромную несанкционированную свалку.

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- Решили с мужем пойти за грибами...... Верхнее Елькино, бывший карьер , мусор, трупы животных(собак), вонище разлагаемых животных, - пишет женщина в социальных сетях.

Как появилась данная свалка и почему её еще никто не убрал, предстоит разбираться соответствующим органам.