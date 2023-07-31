Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 июля 2023 6:58

В деревне под Тулой грибники обнаружили огромную свалку с трупами животных

С данной ситуацией предстоит разобраться соответствующим органам
Михаил КОРЕНЮГИН
В деревне под Тулой грибники обнаружили огромную свалку с трупами животных

В деревне под Тулой грибники обнаружили огромную свалку с трупами животных

Фото: соцсети

Жители Тульской области обнаружили огромную свалку с трупами животных. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Тулячка отправилась вместе с мужем за грибами в деревню Верхнее Елькино. Однако, подойдя к старому карьеру, они обнаружила огромную несанкционированную свалку.

соцсети

соцсети

- Решили с мужем пойти за грибами...... Верхнее Елькино, бывший карьер , мусор, трупы животных(собак), вонище разлагаемых животных, - пишет женщина в социальных сетях.

Как появилась данная свалка и почему её еще никто не убрал, предстоит разбираться соответствующим органам.

ЧПИнтересное