Тульский «Арсенал» с крупным счетом проиграл тольяттинскому «Акрону» Фото: материалы пресс-служб

28 июля тульский «Арсенал» встретился на выезде с тольяттинским «Акроном» в рамках 3-го тура Первой лиги - 2023/2024. Хозяева забили гол уже на 21 минуте игры, а в конце первого тайма счет стал 3:0. Во второй половине матча тольяттинцы поразили ворота оружейников еще 2 раза, а туляки забили всего лишь один гол.

Итог матча — 5:1

В стартовый состав «Арсенала» вошли Левашов, Померко, Нижегородов, Попов, Быковский, Ндука, Макаров, Большаков, Мацукатов, Момойимбе, Джонатан.

На данный момент туляки располагаются на 13 месте в турнирной таблицы с 2 очками.

Следующий матч команда сыграет 7 августа с «Енисеем» на домашнем поле.