28 июля тульский «Арсенал» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» Фото: материалы пресс-служб

В 3-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с тольяттинским «Акроном». Главным судьей матча назначен Сергей Куликов из Саранска.

Ему будут ассистировать Степан Щербаков из Омска и Фёдор Валявин из Саратова. Резервный судья – самарец Кирилл Силантьев. Инспектор – Алексей Монахов из Москвы.

Матч начнется 28 июля в 20:00 в Жигулевске.

За все время команды встречались между собой 2 раза. Оба матча завершились вничью.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 2 очка в турнирной таблице, а тольяттинцы на 1 месте с 6 очками.