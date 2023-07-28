Николай Воробьев проверил готовность школы Белевского района к новому учебному году Фото: материалы пресс-служб

1 сентября она откроет двери для 72 учеников. Это ребята из сел Болото, Богданово и Белева.

Директор школы Светлана Лапшова рассказала, что в этом году отремонтированы практически все кабинеты. Помимо косметической отделки, были закуплены интерактивные доски, современные принтеры, а в классе химии появилась новая вытяжная система. Светлана Ивановна также подчеркнула, что для детей уже приобрели все необходимые учебные пособия.

Николай Воробьев осмотрел образовательное учреждение. Спикер облдумы обратил внимание на чистоту и аккуратность в помещении и интересное оформление стендов. Есть уголки, посвященные истории села, города Белева, фотозона с кадрами из жизни школы. Отдельное место выделено под грамоты и кубки.

материалы пресс-служб

Светлана Лапшова также показала Николаю Юрьевичу столовую. Помещение отвечает всем нормам и требованиям, но мебель была куплена больше десяти лет назад и порядком износилась. Депутат пообещал приобрести новые столы, стеллажи и посуду, а также помочь в вопросе установки современной вытяжки.

Без внимания не осталось и любимое место учеников – спортивный зал. По поручению Николая Воробьева в помещении будут замены радиаторы отопления и закуплен спортивный инвентарь.

– Меня приятно удивила подготовка школы – она готова почти на 100 % и можно уже даже завтра давать первый звонок, – подчеркнул депутат. – Очень много кабинетов было переоборудовано, появились новые классы. Ведь очень важно, чтобы сельские школы были современными.

Николай Воробьев также отметил значимость того, что школа участвует и в федеральных программах развития. Классы «Точка роста» тому подтверждение, ребята могут не выезжать в областной центр, а в родном селе получать дополнительные знания: осваивать робототехнику, 3-D моделирование. Для этого в учреждении есть все необходимое оборудование.

материалы пресс-служб

– Школа хоть и не многочисленная, но здесь учатся действительно талантливые дети. Золотые медалисты были и в прошлом году, и в этом. Это говорит о том, что дети из сельских школ имеют такое же качественное образование, как и в больших городах, – добавил спикер облдумы.

Николай Юрьевич также поблагодарил коллектив образовательного учреждения за добросовестный труд, внимательное отношение к детям и качественную подготовку к новому учебному году.

Директор Светлана Лапшова, в свою очередь, выразила признательность Николаю Воробьеву за его помощь, которую он оказывает школе на протяжении долгого времени.