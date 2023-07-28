Военнослужащие Минобороны восстановили два моста в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе Тульской области военнослужащие восстановили два моста, поврежденные в период аномального весеннего половодья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет об автомобильном мосте у села Орловка и пешеходной переправе в поселке Грибоедово.

Так, первое сооружение подняли на 1,5 метра в высоту и удлинили его на 35 метров. Также в конструкцию добавили ледорезы, сейчас идет отсыпка подъезда.

Второй мост восстановили полностью. Для надежности и безопасности его усилили укрепляющими конструкциями.

Глава администрации Куркинского Губернатора Алексея Дюмина и военнослужащих Минобороны за оперативное восстановление данных объектов.