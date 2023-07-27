28 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 82, 84; ул. Агеева, 1-а; пр-т Ленина/ул. Агеева-Подземный переход;
с 9:00 до 17:00 - ул. Первомайская, 13, 13-а (ЦПКиО); п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 4-26 (чётн.), 10-а; 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20-а; 2-й пр-зд, 14-26 (чётн.), 7-17 (нечётн.); 4-й пр-зд, 5-11 (нечётн.), 6-10 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.); п. Восточный, 11-19, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-56 (чётн.), 3/1, 4, 4-а, 6, 7, 11-а, 14-а, 15-а, 22, 24, 25, 25-а, 25-г, 25-в, 27, 27-а, 29-б, 32-а, 32-в, 34-а, 34-б, 36-а, 36/1, 48, 48-б, 50-а, 51-а, 52-б, 54-а, 55-а, 56-в; п. Октябрьский 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новоселов, 7,15, 17; пер. Бархатный 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.