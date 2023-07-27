Новый мост через Упу в Туле планируется открыть в сентябре 2024 года Фото: материалы пресс-служб

Строительная готовность нового моста через Упу в Туле составляет порядка 30%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

26 июля министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и глава администрации Тулы проинспектировали ход строительства данного объекта, которые соединит Зареченский, Привокзальный и Советский округа, тем самым улучшив транспортную ситуацию в городе.

Протяженность моста составит 1100 метров: 200 метров — длина самого моста через Упу, а 900 метров приходится на развязку, включающую три эстакады в районе улицы Мосина и Павшинского моста. На его строительство выделено более 3,6 млрд рублей.

Глава администрации города рассказал, что мост будет четырехполосным с дорожками для пешеходов и обеспечит безопасное и комфортное передвижение. Архитекторы придали объекту изогнутую форму, поскольку только при таком техническом решении его можно разместить на этом участке.

На данный момент на объекте уже установлены все 124 сваи. Сейчас ведется возведение опор и арматурных каркасов. Завершить работы планируется в третьем квартале 2024 года.