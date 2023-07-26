27 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:30 - ул. Н. Руднева, 54;
с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 21, 23, 24, 25, 27, 29; ул. Л. Толстого, 115, 117, 125; ул. С. Перовской, 26, 32, 34, 39; ул. Фрунзе, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 30, 32-а; пер. Репина, 4-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Комарова, 38-46 (чётн.), 37-45 (нечётн.), 46-а, 47-а; ул. Колетвинова 1-а, 3, 5, 6, 7.