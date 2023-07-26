На зооферме в Алексине медведь нападал на женщину и её трехлетнюю дочь Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ризнакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг ненадлежащего качества на местной зооферме.

Установлено, что 23 июля 2023 года 27-летняя женщине вместе со своей трех летней дочкой находились на зооферме в Алексине. Они подошли к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением. В результате находящийся там медведь сквозь решетку ударил их лапой. Женщина с ребенком обратились за оказанием медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей и изъяли документация. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.