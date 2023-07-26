До конца года в Туле благоустроят два общественных пространства Фото: материалы пресс-служб

В Туле до конца 2023 года благоустроят еще два общественных пространства. Об этом стало известно на рабочем заседании, которое проводилось 25 июля.

Всего в городе в это году предусмотрено благоустройство территорий 42 многоквартирных домов и сквера на улице Кауля. На данный момент работы выполнены на 38 придомовых территориях. Подрядчик уже выполнил устройство основания из песка и щебня под тротуары, установил бордюры, закладные освещения, обустроил основания под детские и спортивные площадки, газоны, основание проезда, удалил аварийные деревья. Сумма финансирования – 120 млн рублей.

Заместитель главы администрации рассказала, что региональное правительство выделило дополнительные средства на на благоустройство территорий муниципального образования. Эти средства было решено направить на ремонтные работы в еще двух общественных пространств и площадок для выгула собак.

материалы пресс-служб

Так, реконструкция ждет сквер «Памяти воинов-интернационалистов». В нем установят детское игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, обустроить резиновое покрытие, дорожки и подходы к площадкам в плитке. Работы должны будут завершить до 30 сентября.

Помимо этого, по желанию туляков было решено благоустроить мятный сквер, расположенный в Центральном переулке. Там также установить детское игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, освещение, обустроить резиновое покрытие и пешеходные дорожки. Стоимость работ оценивается в 40 миллионов рублей.

На совещании отметили, что в Туле в этом году также обустроят 5 площадок для выгула собак: за домом №10 по улице Максимовского, на проспекте Ленина, дом №151, на улице Приупской, дом №30, на улице Ряжской (за домом №21 по улице Галкина), между улицей Хворостухина и улицей Батищева, дом №22.