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Спорт26 июля 2023 6:52

Полузащитник Анатолий Макаров перешел в тульский «Арсенал»

В клубе футболист будет выступать под 88-м номером
Михаил КОРЕНЮГИН
Полузащитник Анатолий Макаров перешел в тульский Арсенал

Полузащитник Анатолий Макаров перешел в тульский Арсенал

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Анатолий Макаров пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний полузащитник является воспитанником белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ». Он выступал за «Слоним-2017» и «Смолевичи».

Последние три года Анатолий играл за родной клуб из Жодино, а в прошлом сезоне в составе «Торпедо» стал обладателем Кубка Белоруссии.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 000 евро.

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