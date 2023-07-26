Полузащитник Анатолий Макаров перешел в тульский Арсенал Фото: материалы пресс-служб

Футболист Анатолий Макаров пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний полузащитник является воспитанником белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ». Он выступал за «Слоним-2017» и «Смолевичи».

Последние три года Анатолий играл за родной клуб из Жодино, а в прошлом сезоне в составе «Торпедо» стал обладателем Кубка Белоруссии.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 000 евро.