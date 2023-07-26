В Туле обнаружили тело 18-летней девушки: правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело возбудил уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что рано утром 25 июля в Туле около подъезда многоквартирного дома на улице Пузакова обнаружили тело девушки, которая выпала из окна 15-го этажа. Подозреваемым к причастности в ее смерти оказался 22-летний молодой человек.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимый экспертизы. Подозреваемого в преступлении задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.