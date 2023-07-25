26 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:30 - ул. Н. Руднева, 54; ул. Станиславского, 25; 1-й Городской пер., 16;
с 9:00 до 17:00 - ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56-а, 58; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.), 1-а, 2; ул. Токарева, 1-а; п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б; ул. Фрунзе, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 13, 32, 32-а; ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б; Мясново: ул. Профсоюзная, 2, 2-а, 3, 4, 6; ул. Привокзальная, 5-9 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 18-а; ул. Н. Краснослободская, 12-26 (чётн.), 10-а, 16-а, 16-б, 18-а, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д; Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 60-42 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е; ул. Оборонная 2-22 (чет.); ул. Войкова 1-9 (нечет.), 4,6.