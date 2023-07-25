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Общество25 июля 2023 13:07

Туляки опубликовали видео низко пролетающих самолетов над крышами домов в городе

Данную технику используют тульские десантники для тренировок
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки опубликовали видео низко пролетающих самолетов над крышами домов в городе

Туляки опубликовали видео низко пролетающих самолетов над крышами домов в городе

Фото: соцсети

Сегодня, 25 июля, над Тулой были замечены пролетающие на низкой высоте самолеты. Видео с ними опубликовали в социальных сетях жители Пролетарского округа.

По предварительной информации, это был военно-транспортный самолет Ил-76. Данный воздушный транспорт использую тульские десантники, в том числе для тренировок. Так что причин для беспокойства нет.

Напомним, в последний раз подобный случай произошел 19 мая. Тогда причиной низко пролетающих военно-транспортных самолетов над крышами домов Тулы стало учение ВДВ.

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