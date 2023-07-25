В Тульской области спасатели начали подготовку к весеннему паводку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульские спасатели организовали масштабную подготовку к паводкоопасному периоду 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

С 24 по 28 июля 2023 года в рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод и минимизации риска подтопления территорий, в Тульской области проводятся командно-штабные учения по снижению риска затопления.

К данному мероприятию привлекаются 16 муниципальных образований, подвергшихся весеннему половодью в 2023 году: города Тула, Ефремов и Алексин, а также Воловский, Суворовский, Дубенский Одоевский, Щекинский, Белевский, Кимовский, Плавский, Ясногорский, Куркинский, Узловский, Богородицкий и Каменский районы. В нем будут задействованы более 200 человек и 30 единиц техники.

В этом году в зону подтопления попали 24 низководных моста в 11 муниципальных образованиях, 10 участков дорог в 5 муниципальных образованиях и 109 приусадебных участков в 12 муниципальных образованиях. Особое внимание уделяется опиловке и очистке от растительности прибрежной полосы рек, очистке мостов от зарослей, прорыву обводных каналов и прочистке ливневых канализаций.