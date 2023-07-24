В Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за съемок фильма Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на нескольких улицах из-за съемок фильма ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города.

Так, для обеспечения безопасности дорожного движения остановка и стоянка будет запрещена:

- 26 июля с 11:00 до 23:59 по четной стороне улицы Октябрьской на участке от улицы Арсенальной до дома №36 и по четной стороне улицы Арсенальной на участке от улицы Октябрьской до дома №38к2;

- 27 июля с 10:00 до 23:59 на участке парковочного пространства в районе дома № 23/41 по улице Благовещенская, расположенного вдоль улично-дорожной сети от улицы Союзная до улицы Благовещенская;

- с 8:00 28 июля до 3:00 29 июля на парковочном пространстве, расположенном по нечетной стороне улицы Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневская.

Движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта, будет ограничено:

- 26 июля с 12:00 до 16:00 по улице Советская (нечетная сторона, крайняя правая полоса движения) на участке от улицы Благовещенская до улицы Мосина;

- 28 июля с 20:00 до 23:00 по улице Советская (нечетная сторона, крайняя левая и средняя полосы движения) на участке от Бухоновского переулка до Центрального переулка.

На данных участках установят соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».