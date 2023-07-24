Самым жарким днем последней недели июля в Тульской области станет четверг

Самым жарким днем последней недели июля в Тульской области стане четверг Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До четверга, 27 июля, в Тульской области ожидается переменная облачность с дождями и грозами и ночными температурами до +19 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше + 25 градусов.

Максимального тепла стоит ждать только в четверг — до +27 градуса. При этом небо затянет облаками. Такая температура будет держаться только один день, а в субботу и воскресенье ожидается похолодание. Ночью температура будет ниже — до +14 градусов.

Начиная с понедельника, 31 июля, будет +24 градусов. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.