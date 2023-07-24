Тульский «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле
Фото: материалы пресс-служб
23 июля тульский «Арсенал» встретился с «Динамо» из Махачкалы в рамках 2-го тура Первой лиги - 2023/24.
В стартовый состав оружейников вошли Левашов, Померко, Нижегородов, Гелоян, Быковский, Ндука, Кайнов, Большаков, Попов, Халназаров и Джонатан.
Итог матча — 0:0.
На данный момент туляки располагаются на 12 месте в турнирной таблицы с 2 очками.
Следующий матч команда сыграет 28 июля на выезде с «Акроном».